Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території

Президент Польщі заявив, що Росія має побачити, що «ми щетинимося від ракет»

«Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберг. Нещодавно вона передислокувала свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників щодо розміщення ядерної зброї в рамках ядерного обміну, в тому числі і на нашій території, з метою посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього», – сказав Дуда в інтерв’ю виданню Fakt 22 квітня.

За словами польського президента, розміщення ядерної зброї у Польщі «вже деякий час є темою польсько-американських переговорів».

«Сьогодні Росія, яка, на жаль, відродила імперські амбіції, має побачити, що Захід, у тому числі й ми, сильні, що ми щетинимося від ракет і стволів найсучасніших танків, що ми здатні захиститися від будь-якого нападу і що ми відіб’ємо будь-яку атаку з великими втратами для нападника», – сказав Дуда.

Нагадаємо, на думку старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Далібора Рогача, у постамериканському світі польська ядерна парасолька могла б допомогти убезпечити східний фланг Європи, а також гарантувати безпеку України. // Дзеркало тижня