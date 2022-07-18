Польща отримала першу партію танків Abrams “для стримування агресора в екстреному випадку”

Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter , бойова техніка допоможе “стримати агресора в екстреному випадку”, повідомляє УНН .

“Танки Abrams, на яких навчатимуться солдати Війська Польського (ЗС Республіки Польща — ред.), уже в Польщі. Ми будемо готові, коли перші з 250 найсучасніших танків, які ми замовили, стануть доступними. Польща матиме сучасні потужні сили для стримування агресора в екстреному випадку”, — інформує Блащак.

Як повідомляє пресслужба ЗС Польщі, контракт на закупівлю 250 танків Abrams із супутнім обладнанням, а також навчально-технічним комплексом та боєприпасами для ЗС Польщі підписали 5 квітня 2022 року. Abrams надійдуть до підрозділів, розташованих у східній частині Польщі, на східному фланзі НАТО. Завершити поставки планують у 2026 році.

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів, який випускають з 1980 року. Танк перебуває на озброєнні армій США, Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії та Іраку.