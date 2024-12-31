Воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5
31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 “SeeDragon” знищено російський гелікоптер Мі-8.
Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Боротьба триває!
З прийдешнім Новим 2025 роком!
Слава Україні!
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet