Польща передала Україні танки РТ-91 Twardy

В Офісі президента дякують польським друзям за цю військову допомогу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

“PT-91 Twardy від Польщі – вже в Україні. Дякуємо нашим друзям”, – написав керівник ОП.

Кількість поставлених танків PT-91 Twardy не уточнюється.

PT-91 Twardy – це основний бойовий танк армії Польщі. Він не створювався з нуля, він розроблявся в 90-х роках, це – модернізація радянських танків Т-72 із заміною систем ремоторизації і посиленням бронювання.

Як повідомлялося, у квітні Польща передала Україні понад 200 танків Т-72. Сама Польща вже замовила танки К2 у Південної Кореї. Також у квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського. // УНІАН