Польща висилає близько 40 російських дипломатів

Їх підозрюють у «несумнісній зі статусом дипломата» – іншими словами, шпигунстві.

Варшава висилає близько 40 російських дипломатів через підозри в шпигунстві. Про це пише один з найбільших польських порталів Onet із посиланням на джерела в уряді.

Рішення про висилку дипломатів повʼязане з тим, що вони вели несумісну зі статусом дипломата діяльність.

Серед цих росіян є і співробітники посольства РФ у Варшаві.

Офіційно інформацію про рішення вислати дипломатів Росії мають опублікувати вдень 23 березня.

Нагадаємо, 21 березня головред «Цензор нет» Юрій Бутусов повідомив, що російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі. Винищувач пролетів над українською Волинню о 13.15 і перетнув повітряний простір Польщі. // LB.ua