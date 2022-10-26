Польща визнала владу РФ терористичним режимом

За резолюцію проголосували всі присутні сенатори.

Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Про це повідомляє Польське агентство преси.

За резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом проголосували всі присутні сенатори.

В резолюції Сенат нагадує, що “24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв’язали жорстоку війну з Україною”, мета якої “стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю”.

У резолюції також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні винних у злочинах в Україні.

“Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу. Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей, щоб виховати їх у режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію Росії”, – наголошують сенатори у резолюції.

В документі також акцентують, що “всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії”. Сенатори нагадують, що “європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини, а тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів”.

Сенат Польщі наголошує, що Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів. Вони також закликають інші країни визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом. // УНІАН