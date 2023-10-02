«Послання Путіну»: США готують новий пакет військової допомоги Україні

Кремль даремно сподівається “пересидіти” Захід у війні проти України, кажуть у Білому домі.

Після скандального ухвалення тимчасового бюджету США, до якого не включили витрати на підтримку України, Білий дім має намір оголосити найближчим часом про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, новий пакет допомоги покликаний підтвердити прихильність Америки своїм зобов’язанням щодо “хоробрих українців”, які протистоять російській агресії. Також це має стати сигналом для Кремля, де сподіваються пересидіти західну допомогу Києву.

“Ось наше послання Путіну. Президент (США Джо Байден – УНІАН) створив коаліцію з більш ніж 50 країн. Він надав допомогу, щоб підтримати Україну… Ми зібрали більше ніж 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну… За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, він помиляється”, – заявила Жан-П’єр.

Також спікер Білого дому запевнила, що, незважаючи на особливості тимчасового бюджету, в Конгресі зберігається двопартійна підтримка допомоги Києву. За її словами, чинна адміністрація має намір допомагати Україні “скільки буде потрібно”. // УНІАН