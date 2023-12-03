Росіяни влучили в багатоповерхівку і дві лікарні Херсона: є загиблі й поранені

Під час ворожого обстрілу Херсона у неділю сталося влучання в багатоповерховий будинок, у місті двоє людей загинули і сім дістали поранень.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Мрочко повідомив, що росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога.

Мрочко також опублікував фото загиблої жінки.

Водночас Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.

“Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає”, – написав він.

Пізніше Мрочко повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей.

Усі травмовані ушпиталені. Їм надається медична допомога. // УП