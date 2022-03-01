«Посмотрите, бл**ь, что вы делаете». Жители Харькова обратились к россиянам, нанесшим авиаудар по городу

После мощного обстрела Харькова жители города собрались обратились к россиянам на фоне разрушенной площади Свободы.

«Посмотрите русские, что вы бл**ь делаете? Центр города, мы праздники гуляли тут. Остановитесь, душите эту тварь е**чую! Российская ракета, пошла на**й!», — выкрикивают харьковчане.

Утром 1 марта российские оккупанты вновь начали обстреливать Харьков. Снаряды взрывались на центральной площади Свободы.

По последним данным, погибли 10 человек, более 35 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар ракетой по центру Харькова — это ничем не прикрытый террор. // НВ