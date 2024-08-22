Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності

У відомстві надали перелік необхідних дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

“Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних зросте ризик як нічних, так і денних атак російських безпілотників і ракет по всій території України у зв’язку з Днем незалежності України 24 серпня”, – йдеться в повідомленні.