Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності
У відомстві надали перелік необхідних дій у разі надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки:
- слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ.
- визначити місця укриттів заздалегідь, заздалегідь, за будь-якої повітряної тривоги.
- негайно сховатись, якщо оголошено повітряну тривогу.
- дотримуватись вказівок українських чиновників і рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.