Повідомлено про підозру генералу росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму

Військові контррозвідники Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Харєва – ексзаступника начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України, який зрадив присязі.

Під час захоплення українського півострова посадовець залишився у Сімферополі та перейшов на бік російських загарбників.

За це окупанти призначили його «начальником штабу головного управління військ росгвардії по республіці Крим та м. Севастополь» і присвоїли звання «генерал-майор».

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення рф Харєв командував підрозділами, які брали участь у захопленні частини Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, на цій «посаді» зрадник безпосередньо виконує завдання кремля щодо придушення опору на території півострова.

Для цього він організовує масові репресії, в ході яких рашисти викрадають людей з їхніх помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських тюрем.

Серед потерпілих – українські патріоти в Криму, які чинять супротив агресору.

У застінках до них застосовують психологічний тиск та фізичне насильство. Непоодинокі випадки тримання ув’язнених протягом тривалого часу без їжі та води і з постійними погрозами «повільної смерті».

Таким чином ворог намагається залякати мешканців Криму, зламати їхній супротив та змусити співпрацювати на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь повідомлено Харєву про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині нашої держави, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Служба безпеки України