Повідомлено про підозру іранському генералу, який особисто координував 20 атак «Шахедами» по Україні

Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни рф проти України.

За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів.

Як свідчать матеріали провадження, Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав росії щонайменше 1,5 тис. бойових дронів типу «Shahed-136» та «Mohajer-6».

Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БпЛА.

Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи збройних сил рф пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників.

У подальшому іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків «Shahed-136» та «Mohajer-6» по цивільній інфраструктурі України.

Тільки протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив не менше 20 серій масованих атак іранськими БпЛА по українських об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

​ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави.

Служба безпеки України