Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Офіс Генпрокурора