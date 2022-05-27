Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту

Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Офіс Генпрокурора

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