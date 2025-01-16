В окупованому Криму тільки за 2024 рік російські мародери «націоналізували» майно 560 українських компаній та фізосіб

В окупованому Криму за 2024 рік російська влада «націоналізовала» майно 560 фізичних та юридичних осіб, а в Севастополі «націоналізували» 135 будівель. Про це повідомив заступник Постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков в ефірі українського телемарафону.

«Варто зазначити, що будь-який громадянин України, який мав майно, жив чи живе у Криму, може потрапити під націоналізацію, оскільки це вирішує комісія, що є формально-суб’єктивним чинником. Як вирішить окупаційна адміністрація – так і буде», – наголосив Чистіков.

За його даними, російська влада змогла таким чином виручити 4,4 млрд російських рублів.

«Для того, щоб зняти напругу з місцевого населення, вони спрямовують кошти на соціально побутові потреби громад на території тимчасово окупованого Криму», – додав Чистіков.

Він також зазначив, що «націоналізація» найбільше активізувалася торік, що, на думку Чистікова, пов’язано з відсутністю коштів у бюджеті Криму для забезпечення цих потреб.

«Вони шукають різні способи отримання коштів до місцевого бюджету. Це може вказувати на те, що у 2025 році націоналізація та реалізація майна громадян України на території тимчасово окупованого Криму лише зростатиме», – припускає Чистіков.

Наприкінці листопада минулого року підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Крим у 2024 році отримав 2,7 млрд рублів за рахунок продажу «націоналізованого» майна. Загалом, за його твердженням, російська влада отримала від продажу «націоналізованого» в анексованому Криму майна 4,5 мільярда рублів.

Раніше очільник підконтрольного Кремлю парламенту півострова Володимир Константинов заявив, що російська влада має намір знайти і «націоналізувати» майно Фінляндії в анексованому Криму як відповідь на арешт активів РФ за кримським позовом «Нафтогазу».

29 грудня 2023 року глава російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив про «націоналізацію» 2600 об’єктів рухомого та нерухомого майна громадян України у Криму. Зокрема, до цього переліку увійшли активи бізнесмена Ігоря Коломойського, будинок Меджлісу кримськотатарського народу та квартири дружини президента України Олени Зеленської.

Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, які порушують права людини чи держави. До них належать рішення щодо «націоналізації» чи конфіскації майна, стосовно встановлення спадщини. // Радіо Свобода