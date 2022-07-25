Повідомлено про підозру мешканцю столиці, який передавав ворогу дані про військових та тероборону

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та Територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний з власної ініціативи збирав дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та Територіальної оборони м. Києва, а також здійснював фотозйомку місць їх розташування.

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Використовуючи месенджер Telegram зловмисник передав вказану інформацію громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного із російських ЗМІ, акредитованого у так званому Міністерстві інформації ДНР.

З метою приховування протиправної діяльності підозрюваний використовував різні номери мобільного зв’язку, а також здійснював листування з громадянкою рф із застосовуванням умовних слів-паролів.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Київська міська прокуратура

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