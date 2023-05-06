Повітряні Сили ЗСУ збили 8 «шахедів» та підтвердили збиття ракети Х-47 «Кинджал» 4-го травня

Вночі 6 травня 2023 року противник атакував “шахедами” з південного напрямку – східне узбережжя Азовського моря.

Окупанти застосували вісім ударних дронів «Shahed-136/131». Усі – знищено силами та засобами Повітряне командування “Схід”.

Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня!

Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК “Patriot” знищено аеробалістичну ракету Х-47 “Кинджал”, запущену із МіГ-31К з території росії.

Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 “Кинджал” системою “Patriot” ОДРАЗУ❗️

Причини цілком зрозумілі. На все свій час!

Дякуємо за розуміння!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України