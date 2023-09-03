Нічний російський обстріл Одещини: в ДСНС показали фото наслідків влучання

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Цієї ночі.3 вересня, російські терористи вдались до чергових ударів по припортовій інфраструктурі Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

“Одеська область. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян”, – пише пресслужба ДСНС.

Фото: t.me/dsns_telegram

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Цієї ночі окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав’я в Одеській області.

Як повідомляють Повітряні сили, загалом ворог випустив 25 ударних БпЛА. “Приземлити” вдалось 22 безпілотники.

На жаль, внаслідок влучання виникла пожежа. Зокрема були й постраждалі.

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