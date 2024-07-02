Позбавляли свободи та примушували до тяжких робіт на ТОТ: запорізькі слідчі повідомили про підозру чотирьом зрадникам

У захопленому російськими загарбниками місті Токмак Пологівського району троє містян та житель села Солодка Балка добровільно зголосилися співпрацювати з окупантами. Працевлаштувавшись у незаконно створеному правоохоронному органі, вони затримували противників «руського міра» та тримали їх у нелюдських умовах. За скоєне зрадникам загрожує до 12 років ув’язнення.

48-річний пенсіонер МВС очолив місцеве відділення незаконного органу поліції. Його товариша – колишнього працівника конвойної служби – призначили керівником “ізолятора тимчасовго тримання”. Ще двоє чоловіків обійняли посади “старших поліцейських конвою”.

Фігуранти разом із представниками збройних сил рф за вказівками окупаційної адміністрації незаконно позбавляли волі місцевих жителів, тримали їх в нелюдських умовах, били та примушували виконувати тяжкі фізичні роботи. Громадян, які чинили опір та відмовлялись співпрацювати із загарбниками, утримували в приміщеннях із недостатньою вентиляцією, кількістю спальних місць, неналежними санітарними умовами та позбавляли права отримувати будь-яку медичну допомогу.

Під час досудового розслідування працівники поліції встановили п’ятьох потерпілих від протиправних дій зловмисників. Після знущань та довготривалого утримання у неволі зрадники вивозили громадян України із зав’язаними очима до тимчасово окупованої Василівки, де наказували йти пішки в напрямку Запоріжжя.

Слідчі обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління міграційної поліції зібрали вичерпні докази протиправної діяльності псевдоправоохоронців.

26 червня фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції

Запорізької області