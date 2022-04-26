Працівник «Укрзалізниці» на Сумщині підірвався на міні

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни в місцях загального користування с. Нижня Сироватка Сумського району.

23 квітня 2022 року близько 7:00 29-річний працівник АТ «Укрзалізниця», повертаючись на мотоблоці зі станції до місця проживання, підірвався на протипіхотній міні. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та контузію важкого ступеня.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Офіс Генпрокурора