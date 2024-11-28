Працює без інтернету та допоможе лишатися на зв’язку: як скористатися Мапою незламності в «Дії»

Росія продовжує руйнувати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого у різних може зникати світло, а іноді й мобільний зв’язок. На такі випадки у «Дії» можна знайти мапу, де відмічені Пункти незламності та укриття.

У пресслужбі сервісу зазначили, що обрати та прокласти шлях до Пункту незламності за допомогою мапи можна навіть без підключення до інтернету. Для цього потрібно завантажити Мапу незламності на телефон. Як це зробити:

на головній сторінці «Дії» натисніть Мапу незламності та укриттів;

натисніть три крапки вгорі екрану з мапою;

у меню виберіть Завантажені мапи;

натисніть свою область.

«Дія підкаже, чи доступний пункт для людей з інвалідністю та чи відкритий просто зараз», – додали у пресслужбі. // Дзеркало тижня