Працюють ССО: захоплено у російських орків ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1»

Ще одна успішна операція, ще один «особливий» трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Військові експерти іронізують: «Російські загарбники певним, несподіваним для себе, чином «долучилися» до європейців у питанні постачання ЗСУ зброї і боєприпасів»

До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗВ, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу

На сьогодні можна говорити не про десятки, а більше сотні одиниць трофейної російської техніки, яка, в тому чи іншому стані, дісталася нашим збройним силам.