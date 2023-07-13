«Правовий навігатор»: в Україні створили сайт для родин військових

В Україні презентували сайт “Правовий навігатор “, який допоможе родинам військових вирішити їхні юридичні питання.

Скористатися послугою можна безкоштовно, повідомляє правозахисний центр “Принцип”.

“Наші юристи розробили правовий навігатор для сімей військових, ветеранів, полонених, зниклих безвісти й загиблих“, – зазначили в установі.

Це юридична базова довідка, яка допоможе дізнатися:

до яких органів звернутися;

які документи там подати;

на які пільги можна розраховувати.

Для рідних чинних військових прописаний детальний перелік даних, якими вони мають володіти.

Також правозахисники написали відповіді на поширені запитання;

що робити, якщо військовий не виходить на зв’язок?

чи може хтось з рідних звернутися до військової частини замість самого військовослужбовці;

яку суму аліментів зобов’язаний сплачувати військовослужбовець;

як захиснику піти у відпустку тощо.

Для родичів полонених на сайті є інформація є алгоритм дій пошуку зниклих.

Спочатку правозахисники радять сконтактувати з колегами по службі. Далі – зателефонувати на гарячу лінію. (0 800 339 247). Працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 год.

Після цього варто звернутися до поліції, національного інформаційного бюро та в координаційний штаб. Є інформація про те, як розпочати пошук самостійно тощо.

На сайті можуть отримати інформацію і родини військових, які зникли безвісти.

Правозахисники зазначили, що до кола осіб членів загиблих захисників входять:

батьки;

один з подружжя;

діти, які не мають власних сімей або ж мають своїх дітей з інвалідністю;

утриманці загиблого;

діти, двоє батьків якого загинули або зникли безвісти

Також на сайті дають відповіді на часті питання рідних ветеранів:

хто може оформити пільги на комунальні послуги;

які документи для цього потрібні;

чи мають пільги діти ветеранів тощо.

Українська правда. Життя