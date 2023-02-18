Прем’єр Великої Британії заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від майбутньої російської агресії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу закликав світових лідерів подвоїти підтримку України, заявивши, що для захисту країни та решти Європи від російської агресії зараз і в майбутньому необхідні додаткові озброєння та гарантії безпеки.

Про це інформує АР, передає УНН.

Сунак виступив із промовою на Мюнхенській безпековій конференції, щорічній зустрічі глав держав, міністрів оборони та інших світових лідерів. Конференція цього року присвячена загрозам прийнятим правилам міжнародних відносин майже через рік після вторгнення російських військ в Україну.

Наголосивши на недавньому зобов’язанні Великої Британії надати Україні бойові танки, передові системи ППО та ракети більшої дальності, Сунак закликав інші країни наслідувати їхній приклад до того, як росія почне очікуваний весняний наступ.

“Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку, – сказав Сунак. – Коли путін розпочав цю війну, він зробив ставку на те, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він тримає заклад, що ми втратимо самовладання”.

Сунак закликав НАТО надати Україні довгострокові гарантії безпеки. За словами Сунака, такі зобов’язання необхідні для захисту України від майбутньої російської агресії та захисту системи міжнародних правил, які допомогли зберегти мир після закінчення Другої світової війни.

“Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації, – сказав прем’єр-міністр. – Бо вторгнення росії, її огидні військові злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо”.