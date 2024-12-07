Президент Сирії втік із Дамаска

Трохи більше тижня тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Станом на сьогодні президента немає столиці в місті Дамаск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Офіційна версія офісу президента Сирії полягає в тому, що Асад не втік зі столиці. Однак, за словами джерела, знайомого із ситуацією, сирійського президента зараз немає в жодному з місць у місті, де він муг би бути.

Джерело зазначило, що президентська гвардія Асада більше не знаходиться у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там. Він припускає, що президент, можливо, втік з Дамаска. Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку президента. Очікується, що деякі члени охорони будуть разом із главою держави, коли він буде в дорозі. Також джерело CNN додало, що повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада, і вони продовжать спроби його знайти.