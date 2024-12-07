Президент Сирії втік із Дамаска
Трохи більше тижня тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Станом на сьогодні президента немає столиці в місті Дамаск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерело зазначило, що президентська гвардія Асада більше не знаходиться у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там. Він припускає, що президент, можливо, втік з Дамаска.
Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку президента. Очікується, що деякі члени охорони будуть разом із главою держави, коли він буде в дорозі.
Також джерело CNN додало, що повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада, і вони продовжать спроби його знайти.
Нагадаємо, що на думку чиновник адміністрації президента США Джо Байдена, режим Асада може впасти за кілька днів. Так буде, якщо американський аналіз підтвердиться.