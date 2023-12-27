Російські спецслужби реалізують нову інформаційну атаку на українців за кордоном

На телефони українців у різних країнах світу надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти москві вигнати «амеріканскіх сатаністов» з «ісконно русской зємлі».

Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом «возродіть Кієвскую Русь на зло враґам» стоять фрази на кшталт «бережіть себе та своїх рідних» або «сохраним жизні людєй» ― кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні.

Наприкінці розісланих меседжів ― факсиміле московських спецслужб: «із россії с любовью».

Чергова інформаційна атака москви проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.

Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців.

Головне управління розвідки МО України