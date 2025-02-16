Збитки України від нападу Росії перевищили $170 млрд.

Житло, транспорт та енергетика постраждали найбільше.

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, досягла майже $170 млрд. У порівнянні з початком 2024 року ця цифра зросла на $12,6 млрд, що є наслідком подальших руйнувань через ракетні удари та бойові дії. Про це повідомляє Київська школа економіки.

Згідно зі звітом найбільші втрати зазнали житловий фонд, транспорт та енергетика.

Житловий сектор постраждав найбільше – $60 млрд збитків.

236 тисяч житлових будівель зруйновано або пошкоджено.

209 тисяч – приватні будинки, 27 тисяч – багатоквартирні, 600 – гуртожитки.

Області, які зазнали найбільше руйнувань: Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська.

Транспортна інфраструктура зазнала $38,5 млрд збитків.

Пошкоджено 26 тисяч км доріг ($28,3 млрд).

Залізничні втрати – $4,3 млрд, порти – $0,85 млрд, авіація – $2 млрд.

260 тисяч автомобілів знищено або пошкоджено ($2,2 млрд).

Енергетика втратила $14,6 млрд.

Зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС. Постраждали інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та нафтогазова інфраструктура.

Втрати у промисловості, агросекторі та соціальній сфері

Промисловість, будівництво та сектор послуг – $14,4 млрд.

Знищено близько 500 великих та середніх підприємств.

Агропромисловий комплекс – $10,3 млрд.

Втрачено 130 тисяч одиниць техніки.

Пошкоджено 4 млн тонн зерносховищ, 16 тисяч га багаторічних культур.

Пошкоджено 298 тисяч га лісів ($4,5 млрд).

Освіта – $7,3 млрд збитків.

4 тисячі закладів освіти пошкоджено або зруйновано.

229 шкіл, 110 дитсадків, 97 університетів постраждали.

Охорона здоров’я – $4,3 млрд.

1 554 медичні заклади пошкоджені, серед них 515 лікарень, 465 амбулаторій.

Культура, спорт і туризм – $4 млрд збитків.

3 921 культурний об’єкт, 399 релігійних споруд, 343 спорткомплекси зруйновані або пошкоджені.

Житлово-комунальне господарство – $3,5 млрд.

925 котелень, 214 теплових пунктів, 354 км тепломереж зруйновані.

Цифрова інфраструктура – $1,2 млрд.

Знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.

На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%.

Масштаби руйнувань вимагають безпрецедентних міжнародних інвестицій та довгострокових програм відновлення. Україна активно працює над залученням коштів партнерів та міжнародних організацій для реконструкції інфраструктури та відновлення економіки. // Дзеркало тижня