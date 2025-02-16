Збитки України від нападу Росії перевищили $170 млрд.
Житло, транспорт та енергетика постраждали найбільше.
Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, досягла майже $170 млрд. У порівнянні з початком 2024 року ця цифра зросла на $12,6 млрд, що є наслідком подальших руйнувань через ракетні удари та бойові дії. Про це повідомляє Київська школа економіки.
Згідно зі звітом найбільші втрати зазнали житловий фонд, транспорт та енергетика.
Житловий сектор постраждав найбільше – $60 млрд збитків.
- 236 тисяч житлових будівель зруйновано або пошкоджено.
- 209 тисяч – приватні будинки, 27 тисяч – багатоквартирні, 600 – гуртожитки.
Області, які зазнали найбільше руйнувань: Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська.
Транспортна інфраструктура зазнала $38,5 млрд збитків.
- Пошкоджено 26 тисяч км доріг ($28,3 млрд).
- Залізничні втрати – $4,3 млрд, порти – $0,85 млрд, авіація – $2 млрд.
- 260 тисяч автомобілів знищено або пошкоджено ($2,2 млрд).
Енергетика втратила $14,6 млрд.
Зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС. Постраждали інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та нафтогазова інфраструктура.
Втрати у промисловості, агросекторі та соціальній сфері
- Промисловість, будівництво та сектор послуг – $14,4 млрд.
- Знищено близько 500 великих та середніх підприємств.
- Агропромисловий комплекс – $10,3 млрд.
- Втрачено 130 тисяч одиниць техніки.
- Пошкоджено 4 млн тонн зерносховищ, 16 тисяч га багаторічних культур.
- Пошкоджено 298 тисяч га лісів ($4,5 млрд).
Освіта – $7,3 млрд збитків.
- 4 тисячі закладів освіти пошкоджено або зруйновано.
- 229 шкіл, 110 дитсадків, 97 університетів постраждали.
Охорона здоров’я – $4,3 млрд.
1 554 медичні заклади пошкоджені, серед них 515 лікарень, 465 амбулаторій.
Культура, спорт і туризм – $4 млрд збитків.
3 921 культурний об’єкт, 399 релігійних споруд, 343 спорткомплекси зруйновані або пошкоджені.
Житлово-комунальне господарство – $3,5 млрд.
925 котелень, 214 теплових пунктів, 354 км тепломереж зруйновані.
Цифрова інфраструктура – $1,2 млрд.
- Знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.
- На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%.
Масштаби руйнувань вимагають безпрецедентних міжнародних інвестицій та довгострокових програм відновлення. Україна активно працює над залученням коштів партнерів та міжнародних організацій для реконструкції інфраструктури та відновлення економіки. // Дзеркало тижняTweet