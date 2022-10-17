Про умови здачі в полон росіяни можуть дізнаватися через соціальні мережі

Сайт українського державного проекту “Хочу жить”, через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон ЗСУ, було заблоковано на території росії.

Для російських військових, які хочуть здатися в полон працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Дізнатись умови, на яких можна здатись у полон ЗСУ, російські військові можуть у представників українського командування за телефонами +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84, або через телеграм-бот “Хочу жить”.

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні. Полоненим росіянам гарантується утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України