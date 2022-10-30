Професійні російські військові не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів

У них набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих рашистів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож, провоювавши на нашій землі близько 2 місяців, вони цілими підрозділами розривають контракти.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий… Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…» – розповідає дружині контрактник зс рф.

Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно «косячить». Тож тепер цей доброволець «не готовий за них помирати».

А якщо контракти розірвати на вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя: +380665803498 та +380931192984

Тримаємо стрій і кожен на своєму місці наближаємо ПЕРЕМОГУ України!

Служба безпеки України