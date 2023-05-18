Прокуратура шукає потерпілих, свідків, які незаконно утримувались у приміщенні Херсонського апеляційного суду, де діяла так звана «комендатура» російських окупантів

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонщини розслідуються факти жорстокого поводження та тортур над цивільним населенням з боку російських військових та незаконних збройних формувань під час тимчасової окупації регіону в приміщені Херсонського апеляційного суду.

За даними слідства, будівля була облаштована для функціонування так званої «комендатури російської окупаційної влади».

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та потерпілих, які могли незаконно утримуватися окупантами у цьому місці та піддавалися фізичному насильству, катуванню.

Для встановлення всіх обставин події, звертаємось до громадян, які стали потерпілими чи свідками вказаного кримінального правопорушення, з проханням повідомити наявну інформацію за номером «+380984935767» або на електрону пошту Херсонської обласної прокуратури [email protected]

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури