Прокурори Київщини спільно з СБУ та експертами фіксують воєнні злочини у містах Буча і Бородянка

Прокурори Київської обласної прокуратури спільно зі слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та експертами науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України розпочали роботу з документування і фіксування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Російської Федерації у містах Буча та Бородянка.

Під час збройної агресії ворог завдав чисельних ударів по мирному місту Бородянка. Авіабомбардування, обстріли з систем реактивної артилерії а також заборонними касетними боєприпасами – населений пункт знаходився під постійними атаками окупантів.

Через щоденні обстріли зазнала колосального руйнування інфраструктура населених пунктів. Зокрема повністю або ж частково ворог зруйнував приватні та багатоповерхові житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, церкви, магазини, гаражі й складські приміщення. Пошкоджено цивільний і комунальний автотранспорт.

Прокурори Київщини, слідчі СБУ та експерти під час слідчих дій на вказаних територіях зафіксували нерозірвані снаряди, чисельні воронки, утворені внаслідок артилерійських обстрілів та практично повністю зруйновані житлові будинки. Крім того, встановлено та задокументовано інші надважливі докази збройної агресії.

Будь-які військові об’єкти поряд з місцями влучення снарядів російських «визволителів» відсутні.

На теперішній час розпочато низку кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

В рамках досудового розслідування призначено комплексну експертизу щодо встановлення обсягів руйнувань та пошкоджень рухомого і нерухомого майна, визначення матеріальної шкоди.

Створена та працює робоча група до складу якої увійшли прокурори, слідчі СБУ та 50 судових експертів Міністерства юстиції України з різних регіонів країни.

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури наразі встановлюється.

За всі воєнні злочини, вчинені на території області, військові РФ відповідатимуть у суді.

Київська обласна прокуратура