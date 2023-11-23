Протягом доби Росія атакувала дев’ять областей України

Це Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області та Сумська області.

По Чернігівській області за добу було чотири обстріли (32 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, також зафіксовано три вибухи від FPV-дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни минулої доби здійснили 15 обстрілів. Під вогнем рашистів – дев’ять населених пунктів: Очеретине, Північне, Майорське, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Новоукраїнка, Новоселівка Перша, Бердичі. Пошкоджень зазнали дев’ять житлових будинків (з них: сім – багатоквартирні), ЛЕП, дві будівлі заводу “АЗМК”, станція зв’язку, котельня, кафе. На Донеччині за добу: двоє загиблих та один поранений.

У Дніпропетровській вночі у Криворізькому районі пролунав вибух. Ворог спрямовував ракету по обʼєкту інфраструктури. Без наслідків.Також окупанти вночі обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. За вчорашній день ворог обстріляв з артилерії та застосував чотири дрони-камікадзе по Нікопольському району. Били по самому Нікополю та по Марганцю. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Фахівці працюють над відновленням комунікацій. Захисники з ПвК “Схід” збили безпілотник над Кам’янським районом.

У Миколаївській вночі ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту Вознесенського району. Постраждалих немає. Вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській рашисти вдарили по Серебрянському лісу та Білогорівці. Ворог спрямував удари також по Невському. За добу противник здійснив 131 обстріл (514 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів: Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Окупанти завдали авіаударів по Синьківці, Подолах, Куп’янську-Вузловому, Степовій Новоселівці. В результаті обстрілу Куп’янська-Вузлового пошкоджено приватний будинок. У Вовчанську внаслідок влучання ворожих снарядів у каналізаційну насосну станцію горіли три дизельних генератора, бочки з мастилом та дрова. Також пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу у населеному пункті Шийківка поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

У Запорізькій за минулу добу російські агресори завдали 127 ударів по 22 населених пунктах області. Ворог гатив з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новопрокопівці, Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Новоандріївці, Чарівному, Левадному, П’ятихатках та інших селах уздовж лінії зіткнення. Російські військові завдали 19 БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Роботиному та Степовому. Із ракетних систем залпового вогню окупанти обстріляли Вербове та Роботине. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Інформації про постраждалих цивільних не надходило.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 65 обстрілів (287 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (29 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні. Вчора ворог вдарив по багатоквартирному будинку у Херсоні. Там виникла пожежа, котру оперативно ліквідували. Травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік. Вночі внаслідок ворожого обстрілу Херсона, поранень зазнав 45-річний чоловік. За добу по області одна людина загинула, одна дістала поранення.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили шість мінометних обстрілів. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (два вибухи), Свеська (три вибухи), Юнаківська (шість вибухів), Краснопільська (п’ять вибухів) та Шалигинська (один вибух) громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня зафіксовано 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. // LB.ua