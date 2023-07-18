Протягом доби росіяни атакували 10 областей України

Нападів ворога зазнали Одеська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області.

По Чернігівській області росіяни стріляли тричі за добу (11 вибухів). По Семенівській громаді випустили дві некеровані ракети із гелікоптерів, був обстріл із мінометів (загорілось сіно на території колишньої ферми), по Сновській громаді били з мінометів. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог вдарив ракетою по Межівській громаді. Пошкоджені кілька житлових будинків. Минулося без загиблих та поранених. Понад півдесятка пострілів за ніч зробив агресор по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив і по Синельниківському району. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною “Шахед”. Без наслідків.

У Сумській сьогодні зранку зафіксовано 45 обстрілів прикордоння (271 вибух). Обстрілів зазнали вісім громад: Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Білопільська громада. У Білопільській внаслідок одного з артобстрілів загинуло, за оновленими даними, троє цивільних осіб, поранення дістали 10. Пошкоджено адміністративну будівлю, чотири багатоквартирні будинки, гараж, два приватних автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. В інших громадах зафіксовано руйнування та пошкодження цивільних обʼєктів, житла.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136. Також вночі ворог атакував Миколаїв. Влучання в об’єкт промисловості, внаслідок чого сталося займання – було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Сьогодні зранку Очаків зазнав артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У Луганській вчора окупанти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Діброви. Там Сили оборони зупинили усі спроби росіян. Під вогнем артилерії вкотре опинилися Невське та Білогорівка, по якій окупанти завдали й удар з авіації. За добу противник здійснив 103 обстріли (476 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ, Караїчне і Бударки. На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка. Внаслідок обстрілу Кіндрашівки знищено автомобіль. В результаті обстрілу Куп’янська з ракетних систем залпового вогню пошкоджено приміщення підприємства та два приватні житлові будинки, господарчі споруди. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

У Донецькій за минулу добу окупанти здійснили 32 обстріли, застосувавши ЗРК С-300, БпЛА “Ланцет”, РСЗВ “Град”, артилерію, танки по населених пунктах: Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Велика Новосілка, Бердичі, Благодатне, Дніпроенергія та інші. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них чотири – багатоквартирних), школа, склад, ЛЕП, чотири гаражі, три цивільних автомобіля, приміщення лабораторії, будівля “Укрзалізниці”, поле пшениці, три вантажних авто. По області за добу троє загиблих, четверо поранених.

У Запорізькій за минулу добу атак зазнали 24 прифронтові населені пункти. Окупанти здійснили 104 обстріли: з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з безпілотників атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам’янському. 95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам’янського, Плавнів, П’ятихаток та інших сіл на лінії вогню. Відомо про 26 пошкоджених цивільних об’єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей. Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще пʼятеро жителів отримали травми – 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу.

У Одеській вночі з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість “Калібрів”. Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. 21 “Shahed-136” було знищено на підльоті з моря на Одещині.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 95 обстрілів (517 снарядів), з них по Херсону – 11 обстрілів (79 снарядів). Влучили у райони 24 населених пунктів області. Через російську агресію три людини дістали поранення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 18 липня 2023 року Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Учора втрати ворога склали близько 710 осіб вбитими. // LB.ua