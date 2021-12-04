“Я не приймаю чиїхось червоних ліній”.

Президент США Джо Байден заявив, що не погодиться на «червоні лінії» Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.

Про це пише reuters.com.

“Ми давно знаємо про дії Росії, і я сподіваюся, що ми проведемо довгу дискусію з Путіном”, – йдеться у повідомленні.

“Я не приймаю чиїхось червоних ліній”, – сказав він про вимоги Росії.

Нагадаємо, з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс, але на початку грудня президент Росії Володимир Путін висунув НАТО ультиматум щодо нерозширення альянсу на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО буде вирішуватися без Росії. Проте у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що це «гра з вогнем», яка може призвести до війни, як у 2008 році в Грузії.

Речниця Білого дому Джейн Псакі заявила, що рішення щодо членства України у НАТО ухвалюватимуть країни-члени блоку, а не Російська Федерація.

3 грудня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент Росії збирається говорити з президентом США Джо Байденом про нерозширення НАТО на схід. // LB.ua