Ознаки тортур мають 80% репатрійованих тіл із в’язниць Росії – МВС

За її словами, можна розділити 2 категорії саме репатрійованих трупів – це тіла, які доставляють із зони бойових дій, і ті тіла, які доставляють із спецустанов РФ, таких, як в’язниці, СІЗО, їхні госпіталі.

«Вони доставляються не тільки у гнильних змінах, але і у стані дуже вираженої критичної кахексії — це критичне фізіологічне виснаження організму, коли людину позбавляють елементарних речей, таких, як їжа, меддопомога, позбавляють нормальних умов перебування, від чого людина хворіє, страждає і помирає», – зазначила Падєй.

Давність настання смерті встановити дуже важко на репатрійованих тілах, бо тіла доставляються нам не відразу після смерті, а через якийсь часовий проміжок, який може бути від тижнів до навіть років.

Перший заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе запевнив, що слідчі НПУ максимально залучені до процесів ідентифікації тіл українських героїв – як повернутих із лінії бойового зіткнення побратимами, так і тих тіл, які правоохоронці отримують за результатами репатріаційних процесів.

«Усі кримінальні провадження по безвісти зниклим особам за особливих обставин розслідуються саме слідчими НПУ. Кримінальне провадження буде розслідуватися доти, доки не буде ідентифікована особа», – заявив Цуцкірідзе.

Він поінформував, що заяву про безвісне зникнення громадянина може подати будь-яка людина, якій стали відомі дані щодо можливого факту безвісти зникнення особи.

«Це (може бути — ред.) командир військової частини, побратим, рідні, близькі, які втратили зв’язок із своїм військовим – будь-хто, хто має інформацію про такий факт», – пояснив він.