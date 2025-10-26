«Примари» ГУР знищили російські РЛС в окупованому Криму
Також спецпризначенці знищили десантний катер росіян.
“Примари” ГУР в окупованому Криму уразили три російські радіолокаційні станції та десантний катер.
Про це повідомляє ГУР МО.
“Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові”, — ідеться у повідомленні.
Зокрема, українські розвідники уразили: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”, РЛС П-18 “Тєрєк”, РЛС 55Ж6У “Нєбо-У”, десантний катер “БК-16”. // LB.ua