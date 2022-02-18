Путин призвал находящихся в запасе россиян на военные сборы

Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Соответствующий указ вступает в силу со дня опубликования.

«Президент России Путин подписал указ о призыве в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе.

Отметим, что такие указы президент РФ подписывает ежегодно. В 2021 году указ вышел в апреле, в 2020 году — в июне. Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется. // УНИАН