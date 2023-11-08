Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року

За закони проголосували 329 та 322 нардепів відповідно.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 8 листопада ухвалила закони (10211 та 10212) щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

За закони проголосували 329 та 322 нардепів.

Про це повідомляють народні депутати з різних фракцій.

Воєнний стан продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, 6 листопада оборонний комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану на 90 днів. Тепер має відбутися голосування у парламенті.

У серпні президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану (9532) та загальної мобілізації (9533) до 15 листопада. // LB.ua