Рада визначила розмір винагороди окупантам за добровільну здачу військової техніки

Верховна Рада визначила розмір винагороди російським військовим за добровільну здачу військової техніки — від $10 тис. до мільйона.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні на закритому засіданні ВР ухвалено закон «Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора» (№7229). За нього проголосувало 320 народних депутатів.

За що буде винагорода

Законом встановлено винагороду військовослужбовцям ЗС, інших силових структур Росії за передачу бойового літака (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) $1 млн, бойового вертольота — $500 тис., реактивної системи залпового вогню до калібру 122 мм включно — $25 тис., а такої ж системи калібру більше 122 мм — $35 тис., танку, наземної артилерії (самохідної)- $100 тис., бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини — $50 тис., військового автомобіля — $10 тис., корабля 1 або 2 рангу — $1 млн, корабля — 3 або 4 рангу — $500 тис., судна військового (допоміжного) забезпечення — $200 тис., судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення — $50 тис.

Інші деталі закону

Крім того, ним передбачено, що особи, що передають техніку, матимуть право (на їх вимогу) на збереження в таємниці факту передачі ними придатної для застосування бойової техніки держави-агресора; отримання нових документів з новими установочними даними; безпеку їх перебування на території України; створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Законом передбачені такі виплати і для військовослужбовців Збройних сил України, інших структур сектору безпеки і оборони України, громадянам України, за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.