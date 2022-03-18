Радбез ООН відкинув кремлівські фейки щодо «біолабораторій» США в Україні

У п’ятницю переважна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинула фейкові звинувачення Росії щодо нібито наявності «військово-біологічної діяльності США в Україні».

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Він зазначив, що 18 березня за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з украй цинічним та фейковим порядком денним: «Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні».

Там Росія намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України.

: «Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян.

На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи «яструбів» Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України».

Що передувало: 11 березня Росія вже скликала засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню «військово-біологічної діяльності» США в Україні.

В ООН тоді заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак. // УП