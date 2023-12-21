Радник міськголови Маріуполя розповів про наслідки вечірніх вибухів у місті

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Українські захисники вразили ворожі склади боєприпасів та техніку у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього “Хладокомбінату” у Кальміуському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

“Вчора завітала кара небесна на територію колишнього “Хладокомбінату” у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку”, – інформує він.

Українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про ліквідацію 10 окупантів.

“Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба”, – відзвітував Андрющенко.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім згідно з заявою Андрющенко вона була неефективною.

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