Радник міськголови Маріуполя розповів про наслідки вечірніх вибухів у місті

Українські захисники вразили ворожі склади боєприпасів та техніку у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього “Хладокомбінату” у Кальміуському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

“Вчора завітала кара небесна на територію колишнього “Хладокомбінату” у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку”, – інформує він.