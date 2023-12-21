Радник міськголови Маріуполя розповів про наслідки вечірніх вибухів у місті
Українські захисники вразили ворожі склади боєприпасів та техніку у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього “Хладокомбінату” у Кальміуському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про ліквідацію 10 окупантів.
“Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба”, – відзвітував Андрющенко.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім згідно з заявою Андрющенко вона була неефективною.