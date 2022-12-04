Російські окупанти знову атакували об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у свому Telegram повідомив про нічний обстріл міста.

Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя, пише УНН.

“Сьогодні підступний ворог знову цинічно атакував нічне Запоріжжя. Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств”, — йдеться у повідомленні.

На цей час повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.