Окупанти не розуміють цілей кремлівської “спецоперації” в Україні: перехоплення ГУР

Російські солдати не розуміють цілей так званої “спецоперації” Кремля в Україні, а також скаржаться на величезні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупанти скаржаться на недолугість наказів командирів, які посилають солдатів “на смерть”.

“Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все… До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла”, – сказав окупант.

Також російський військовий зазначив, що командування не шкодує техніку, а на полі залишається “металолом”.

Співрозмовник заявив, що не розуміє, чому росіяни вторглися в Україну.

“Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається”, – сказав він.