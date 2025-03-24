Ракетний удар рашистів по Сумах: кількість поранених зросла до 94, з них – 23 дитини

У Сумах внаслідок ракетного удару постраждали 94 людини: 71 дорослий та 23 дитини. “За уточненими даними управління охорони здоров’я, дітей постраждало 23”, – ідеться у повідомленні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сумська міська рада.

За інформацією штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, приблизно о 14:00 по місту було завдано ракетного удару з подальшим вибухом та загорянням.

За оперативними даними, за медичною допомогою звернулись 71 дорослий. П’ятьом постраждалим допомогу на місці події, 13 лікуються амбулаторно, решта ушпиталені.

Роботами з ліквідації наслідків ворожої атаки керує перший заступник міського голови Артем Кузнецов.

На місці події сьогодні працювали фахівці ДСНС, представники Нацполіції, органів місцевого самоврядування (департаменту інфраструктури міста, управління муніципальної безпеки, управління суспільних комунікацій, департаменту соціального захисту населення, управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»), комунальних підприємств (КП «Зеленбуд», КП «Спецкомбінат», КП «Міськсвітло»), Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», ГО «Проліска», обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Загалом було залучено 70 одиниць техніки та 240 осіб.

Рятувальники розгорнули два пункти незламності. Допомогу надавав психолог ДСНС.

Попередньо відомо про пошкодження 26 будівель різного призначення та форм власності, серед них: три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків (вул. Леоніда Бикова, вул. Івана Виговського, вул. Реміснича, вул. Металургів, вул. Польська), ресторанно-розважальний комплекс, СТО, адміністративна будівля ТОВ.

Загалом вибито понад 3000 вікон, пошкоджено покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках. Дахи чотирьох багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту.

Без водопостачання залишаються сім будинків на вул. Леоніда Бикова, без газопостачання – три на вул. Металургів, два на вул. Леоніда Бикова, по одному на вул. Івана Виговського та вул. Степаненківській.

Представництво штабу на вул. Холодногірська сьогодні працюватиме до 22:30, а завтра з 8:00 відновить роботу. На вул. Хворостянка – цілодобово.

Аварійно-відновлювальні роботи буде продовжать завтра з 7:30.