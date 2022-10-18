Ракетним ударом росіяни знищили склади з гуманітарною допомогою у Харкові

У Харкові війська рф ракетним ударом, нанесеним вранці з бєлгорода, знищили склади з гуманітарною допомогою.

Як передає Укрінформ, про це на Суспільному повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Тимошко, передає Укрінформ.

“О 8.20 був нанесений удар по одному із інфраструктурних об’єктів “Укрзалізниці” у м. Харкові. Удар було нанесено шістьма ракетами, попердньо – С-300. В результаті було трохи пошкоджено полотно залізниці, а також складські приміщення. Будь-яких військових об’єктів на цій території враження не знаходилося, ця територія взагалі ніколи не використовувалася військовими, однак тут знаходилися склади з гуманітарною допомогою”, – розповів Тимошко.

а його словами, знайдено шість місць влучення, ще дві ракети було збито, їх уламки знаходяться в інших районах міста Харкова.

Як повідомлялося, під час ракетних ударів по Харкову, яких війська рф завдали вранці 18 вересня з території бєлгорода, ніхто не постраждав.

За даними обласної прокуратури, під удар потрапили два райони. В Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтне покриття біля входу в житловий багатоповерховий будинок. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинились численні складські приміщення з продуктами харчування та приватні автівки.

Досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях почато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).