Ранковий російський удар по Сумщині: загинули троє людей, під завалами ще є люди

Внаслідок ранкового ракетного удару армії рф по об’єкту інфраструктури на Сумщині загинули щонайменше троє людей, під завалами ще є люди.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, пише УНН.

“Подробиці ранкового ворожого ракетного удару по Роменському району. О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об’єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев’ять – поранені. Під завалами досі знаходяться люди”, – повідомив Живицький.

На Сумщині від електропостачання, зі слів голови ОВА, після ворожого удару відключені 1625 абонентів. “Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним”, – наголосив посадовець.