Держзрадник відповідатиме ще й за готування ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури підозрюваному в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, 18 листопада 2022 року інкриміновано ще й готування до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 14/ч. 2 ст. 113 КК України).

За даними слідства, на виконання завдань куратора підозрюваний збирав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, її кількості на території Шосткинського району Сумської області.

Більш того, під час спілкування зі своїм куратором чоловік погодився виконати фізичну ліквідацію українських захисників, зокрема командного складу, та знищення їх озброєння і військової техніки. Для виконання зазначених злочинів представники спецслужби рф в обумовленому місці в лісосмузі залишили схованку зі зброєю, відправивши чоловіку координати на один із месенджерів. Саме під час вилучення автоматичної зброї та вибухівки зі схрону чоловіка 7 листопада 2022 року затримали правоохоронці.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура