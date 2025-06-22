Рашисти-агресори оприлюднили цинічну заву щодо ударів США по Ірану
Кремль обурився, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу
Росія засудила атаку США на ядерні об’єкти Ірану – свого найближчого союзника на Близькому Сході. Кремль обурився, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу. Як інформує «Главком», відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії.
Прикметно, що сама Росія напала на Україну, веде проти неї загарбницьку війну, порушує усі можливі норми міжнародного права та скеровує ракети на мирні міста.
Росія чекає від МАГАТЕ «якнайшвидшої професійної та чесної реакції без обтічних фраз та спроб ховатися за політичною рівновіддаленістю» та доповіді гендиректора агентства.
Крім того, РФ, яка розв’язала найкривавішу війну з часів Другої світової, вимагає реакції Ради Безпеки ООН.
«Необхідно колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю. Закликаємо припинити агресію, нарощувати зусилля щодо створення умов для повернення ситуації у політико-дипломатичне русло», – ідеться у заяві.Tweet