Рашисти на Запоріжжі шантажують людей голодом, щоб наростити темпи паспортизації – Спротив
На окупованих територіях Запорізької області окупанти заблокували виплати малозабезпеченим мешканцям, доки ті не отримають російський паспорт.
Про це повідомляє Центр національного спротиву:
“Окупаційна адміністрація заблокувала соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для отримання виплат з боку РФ є отримання паспорта окупанта”.
У Спротиві нагадали, що, згідно з нормами міжнародного права, забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта. А вимога отримувати паспорт РФ є воєнним злочином.
“Фактично росіяни створюють штучний голод аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру”, – підсумували у Центрі національного спротиву.
Також повідомляється, що росіяни продовжують звозити своїх “спеціалістів” на окуповані території, бо не довіряють місцевим колаборантам.
Зокрема, відповідальний за співпрацю з федеральними органами від губернатора Вологодської області Олексій Лисов став т.зв. заступником керівника ради міністрів з інфраструктури Запорізької області.
А заступником т.зв. міністра праці та соцполітики в окупаційному уряді Запорізької області став Євген Маркелов, який до цього працював дрібним чиновником в Краснодарському краї.
Спротив зауважує, що загалом на ТОТ майже всі керівні посади займають росіяни. Крім того, Кремль звозить до окупованих територій лікарів, комунальників, вчителів. // УПTweet