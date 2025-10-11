Рашисти скинули бомбу на територію храму в Донецькій області: є загиблі та поранені (фото)

У місті також пошкоджено будинки.

Російська армія сьогодні вдень скинула фугасну авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів по території Іова Почаївського храму Української православної церкви в Костянтинівці Донецької області.

У момент авіаудару там перебували люди. Унаслідок обстрілу храму загинули двоє жителів та ще четверо людей дістали травми різного ступеня тяжкості, зазначив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці доправили постраждалих жителів до лікарні у Дружківці. У храмі пошкоджено фасад. Відомо також про ще одну постраждалу людину внаслідок другого авіаційного удару по цьому місту. У Костянтинівці пошкоджено також дев’ять житлових будинків.

Глава МВА вкотре закликав людей евакуюватися з міста та вказав номер телефону, за яким потрібно звертатися для евакуації: 093 420 18 83. // Дзеркало тижня