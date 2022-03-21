Розвідка оприлюднила список російської мотострілецької казачої бригади, яка воює в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону з міста Будьонновськ російської федерації.

Як передає Укрінформ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Фейсбуці.

«Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачої бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України», — ідеться в повідомленні.

У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових із 388 зенітно-ракетного полку з Красноярського краю, які скоюють воєнні злочини проти народу України.